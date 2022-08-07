خلف انهيار صخري، وقع الساعة الـ11 من صباح اليوم، قتيلين، إثر انهيار صخري في شاطئ "العين الحامية" المحروس، التابع لبلدية بير الجير شرقي وهران.

وقد تمكنت مصالح الحماية المدينة التي أسرعت إلى موقع الحادث من استخراج جثة طفل، ينتمي للعائلة المنكوبة، والتي توفي اثرها الوالد في هذا الحادث، بعد رفع الأتربة التي غطت جسده إثر هذا الانهيار، بينما أصيبت زوجته بجروح خطيرة.

الحادث وقع في الجهة الغربية لهذا الشاطئ الذي تقصده العائلات الوهرانية، خاصة المقيمة في التجمعات العمرانية الجديدة في أحياء بلدية بير الجير مثل بلقايد وغيرها، نظرا لقربه من مدينة وهران. ومن الشبان من يتنقل إليه مشيا على الأقدام، عن طريق الطريق المنحدر والمؤدي إلى غاية قرية كريشتل.

علما أن الشاطئ الذي شهد الحادثة المأساوية، يقع أسفل جرف حي بلقايد غرب وهران، وهو الجرف المتكون من الأتربة والصخور، والذي شهد في السنوات الماضية عدة انجرافات، تسببت في إغلاق الطريق القديم المنحدر إلى هذا الشاطئ، الذي يوجد فيه منبع مياه طبيعية، تستغله إحدى العائلات من بلدية بير الجير منذ أكثر من 30 سنة، حيث بنت غرفتين للاستحمام أعلى الشاطئ يقصدها الناس مقابل دفع رسوم، كما تستغل نفس العائلة حظيرة السيارات الموجودة في الموقع.