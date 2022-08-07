أصيب تسعة أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الأحد ببلدية بن عبد المالك رمضان ، بولاية مستغانم، حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخروبة مدعمة بوحدة سيدي لخضر تدخلت صباح اليوم لإسعاف وإجلاء 9 جرحى إثر حادث اصطدام حافلة للنقل العمومي للمسافرين بشاحنة محملة بقارورات غاز البوتان تابعة لمؤسسة نفطال.

وأدى الحادث الذي وقع على مستوى دوران "كاب إيفي" ببلدية بن عبد المالك رمضان بالطريق الوطني رقم 11 إلى إصابة 9 ركاب بجروح متفاوتة الخطورة فضلا عن تعرضهم للصدمة، استنادا لنفس المصدر.

وقامت الفرق المتدخلة بتحويل الجرحى (كلهم ذكور) تتراوح أعمارهم بين 32 و 53 سنة إلى الاستعجالات الطبية الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بومدين بن سماعين لتلقي العلاج ، مثلما أشير إليه.