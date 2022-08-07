يشرع في استغلال مكمن الياس الكربوناتي" أل دي 2" بدءا من نوفمبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بـ 10 ملايين متر مكعب يوميا، حسبما أكده المدير الجهوي لمديرية الإنتاج حاسي الرمل بسوناطراك يوسف لوصيف.

وقال يوسف لوصيف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الاكتشاف الغازي الضخم "مكمن لياس الكربوناتي" " أل دي 2" الذي تم تجسيده بسواعد جزائرية، سيشرع في استغلاله بدءا من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن كل الدراسات أثبتت أن هنالك ما يقارب 100 إلى 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف كاحتياطي إضافي في منجم حاسي الرمل .

وحسب المتحدث ذاته، فستتمكن الجزائر من الالتزام بتعاقداتها الطاقوية مع شركائها الأجانب، بفضل هذا الاكتشاف الضخم، خصوصا في ظل ارتفاع حجم للطلب على الغاز بسبب التغيرات الجيوستراتيجية والسياق الدولي الخاص .

وفي الـ 27 جوان الماضي، أعلنت الشركة عن كشف غازي جديد في حقل حاسي الرمل شمال البلاد، بطاقة أولية تقديرية تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من "الغاز المكثف".

وقالت سوناطراك إن هذا الاكتشاف الغازي هو واحد من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال الـ20 سنة الماضية، مشيرة إلى أنها تعمل على إنجاز برنامج أشغال تطويري وتأكيد الأحجام التقديرية.