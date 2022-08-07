تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية قسنطينة اليوم ، على الساعة 11 و 40 دقيقة، لأجل انفجار غاز المدينة على مستوى شقة بالطابق الخامس لبناية متكونة من 5 طوابق بالوحدة الجوارية رقم 15 بالمدينة الجديدة علي منجلي

وأفاد بيان مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلف ضحية متوفاة سحبت من أسفل الأنقاض، كما تم إخراج إمرأة و رجل من تحت الردوم وهما في حالة حرجة، تم نقلهم إلى جناح السرعة بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

بالنسبة للخسائر المادية سجلت مصالح الحماية المدنية تضرر 5 سيارات و الشقق المجاورة للعمارة نظرا لقوة الانفجار، يضيف بيان ذات المصالح.

فيما تم تسخير 3 شاحنات، 4 سيارات إسعاف منها طبية و 20 عونا منهم 3 ضباط و طبيب الحماية المدنية للعملية.