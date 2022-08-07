تمكنت مصالح الجمارك بعين قزام من حجز كميات كبيرة من المؤثرات العقلية والوقود، في عمليتين متفرقتين، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن "أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام تمكنوا، في عمليتين متفرقتين، من حجز 10.164 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع +بريغابالين 300 ملغ+ تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف مركبة نفعية، مع مبلغ مالي من عائدات الترويج وستة هواتف نقالة".

وأشار المصدر ذاته، أيضا، إلى حجز "600 لتر من المازوت تم ضبطها محملة على متن شاحنة مسطحة بدون ترقيم".

كما تم، حسب البيان، "توقيف شخص من جنسية جزائرية وثمانية أشخاص من جنسية نيجيرية وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة".

وتأتي هاته العملية، حسب البيان، في سياق "مواصلة الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله".

كما تكرس هاتين العمليتين، "جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية، وتجندهم التام ليلا ونهارا في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في مكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن"، يضيف المصدر نفسه.