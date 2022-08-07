انهت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخامس بتبسة التحقيق الذي باشرته بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة حول وقائع النصب و الاحتيال التي تورط فيها شخص يدعي أنه معالج روحاني و مرقي من خلال ممارسة الشعوذة والنصب عبر شبكات التواصل الاجتماعي

والذي يستغل أكثر من سبع حسابات بأسماء براهيمي صحراوي الروحاني وعدة أسماء مستعارة أخرى وصفحات فيسبوك الذي يستغلها للتسويق لأعماله كمعالج روحاني وحل المشاكل الاجتماعية عن طريق الشعوذة كالزواج والطلاق وطلب النجاح والرزق، أين سمحت مجريات التحقيق بعد سماع الضحايا بالتوصل إلى التعرف على هوية مساعدي المشتبه فيه والذي كان يساعده قي تنقلاته ومكن التحقيق من التعرف على المشتبه فيه الرئيس و المسمى باهي إبراهيم و الذي تم توقيفه معترفا بالجرم المنسوب إليه كما اعترف حسب بيان صحفي عن خلية امن ولاية تبسة تحوز الخبر نسخة منه كان يقوم بالنصب و الاحتيال على الأشخاص باستعمال ما يسمى المعالجة الروحانية مقابل مبالغ مالية معتبرة، المحققون عاينوا أرصدة ومبالغ مالية معتبرة محولة في حساب المشتبه فيه مما يرجح أن لديه العشرات من الضحايا .

ووجهت ذات الجهة الأمنية عبر نشرة للجمهور بغرص التقرب من مصالح الأمن الحضري الخامس بالنسبة كل الذين تواصلوا معه بمختلف الحسابات عبر الفيسبوك في حال تعرضهم للنصب عبر صفحات الفيسبوك والذي يلجأ لصرب مواعيد قصد قبض مبالغ معتبرة وقد أسفرت إجراءات التقديم للمشتبه فيهما و ضحيتين أمام وكيل الجمهورية عن إحالة الملف أمام غرفة التحقيق ليصدر امرا إيداعهما الحبس المؤقت في انتظار إتمام الاستماع للضحايا وتأسيسهم كأطراف مدنية متضررة.