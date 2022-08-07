تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر في غليزان، من تفكيك جمعية أشرار متكونة من شخصين مختصة في سرقة المساكن، وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها ذات المصلحة من الضحايا، مفادها تعرضهم إلى سرقة مساكنهم.

وبالتنسيق مع الشرطة العلمية، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، وقد استرجعت المسروقات المتمثلة في مجموعة من الأدوات الكهرومنزلية، بعد تفتيش مسكنيهما، والعثور خلال عملية تفتيش على مسدس عيار 4.5 ملم دون رخصة ليتم حجزه وفتح تحقيق منفصل في القضية.

وقد قدم المجرمان أمام العدالة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض التعداد لجناية، السرقة من داخل مسكن عن طريق التسلق والكسر مع توافر ظرفي الليل والتعدد،وحيازة مسدس عيار 4.5 ملم دون رخصة.