أسهم الجناح الجزائري الأيسر الدولي بلال براهيمي، اليوم الأحد، في تعادل ناديه نيس الفرنسي على أرض الصاعد الجديد تولوز (1 – 1) في افتتاح الموسم الجديد لبطولة الرابطة الفرنسية الأولى.

بعدما جرى إقحامه بديلاً، أمتع براهيمي (22 عاماً) عشاقه بتوغلاته على الرواق الأيمن، وبعدما تخلص من عدة مدافعين منح كرة على طبق لهارون رامسي الملتحق حديثاً، جاء منها هدف التعديل (78) للفريق الأحمر والأسود الذي كان متأخراً أمام المضيف بهدف تيس دالينغا (20).

وشهد لقاء نادي الجنوب الفرنسي، غياب الظهير الأيمن الدولي يوسف عطال، ومواطنه هشام بوداوي بداعي الإصابة، بينما دفع "لوسيان فافر" مدرب نيس بالمهاجم الدولي الجزائري "أندي ديلور حطاب" أساسياً، دون أن يتمكّن "السفاح" من التهديف.

وعقب هذه النتيجة, يحتل نيس المركز الرابع مؤقتا رفقة تولوز بنقطة واحدة لكليهما.