أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، في انتهاكٍ خطيرٍ للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وندَّدت الرابطة ومجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية، بهذا التّصعيد الخطير الّذي يمسّ حرمة المقدّسات الإسلامية، محذِّرة من هذه الانتهاكات المتواصلة الّتي تهدِّد بالتّصعيد والعنف المتبادل الّذي سيدفع ثمنه الجميع، ويعود بجهود السّلام للوراء.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي أهمية عمل الجميع على مساعي السّلام العادل والشّامل وإيقاف كلّ الممارسات الّتي تقوّض فرص السّلام في المنطقة، وصولًا إلى حلّ هذه القضية المصيرية الّتي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

واقتحم 2200 مستوطن منهم حاخامات ونواب في الكنيست، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، على فترتين صباحية ومسائية، في ذكرى ما يسمّى بـ"خراب الهيكل"، بحماية وتأمين قوات الاحتلال المدجّجة بالسلاح.

وفي الفترة الصباحية اقتحم 1756 مستوطنًا مقسّمين على 30 مجموعة، المسجد الأقصى المبارك، على رأسهم المتطرف يهودا غليك، والنائب في الكنيست ايتمار بن غفير. وأدّوا طقوسًا تلمودية عند "باب الحديد"؛ أحد أبواب المسجد الأقصى، كما أدّوا "سجودًا ملحميًا"، ورفعوا العلم الصهيوني داخل باحات المسجد.

في حين اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من باحاته، واعتدت على مصوّر صحفي وأخرجته خارج باحات المسجد، واعتقلت مصوّرًا صحفيًا آخر.

وبعد الظهر، استأنف المستوطنون اقتحاماتهم للفترة المسائية، من خلال 7 مجموعات جديدة، رفعت عدد المقتحمين إلى 2201 مستوطنًا، مقسّمين على 37 مجموعة.