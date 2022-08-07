لقيت مساء اليوم طفلة حتفها واصيب اثنان آخرين بجروح في حادث انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 46 باتجاه بلدية الشارف "منطقة مرقب بن حفاف"بولاية الجلفة.

و حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالجلفة، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع "سيمبول"، في حدود الساعة الخامسة مساءا، اسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 04 سنوات واصابة شخص يبلغ من العمر 41 سنة و طفلة عمرها 11 سنة ، تم تقديم لهما الإسعافات الاولية اللازمة من طرف اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية وتحويلهما الى قسم الاستعجالات بمستشفى شعباني بالجلفة ، فيما تم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات الحادث.