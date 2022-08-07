دخل وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بغزة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين إثر وساطة مصرية، بعد 3 أيام من بدء العملية العسكرية للكيان الصهيوني على القطاع.

وكانت قناة "الجزيرة" قد نشرت نص اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة الجهاد الإسلامي، والذي ينص على وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في وقت ستبذل فيه مصر جهودها وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج.

وأوضح البيان أن القاهرة كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وذلك في إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي بدء وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30، مؤكدة ترحيبها بالجهود المصرية.

كما أكدت رئاسة الوزراء الكيان الصهيوني أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الليلة الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، لكنها قالت إنها تحتفظ بحق الرد بقوة في حال انتهاك وقف إطلاق النار.