أفادت الشرطة الأمريكية بأنّ جرائم قتل ثلاثة رجال مسلمين في أكبر مدينة في ولاية نيو مكسيكو، خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت على الأرجح مرتبطة بعضها ببعض، وأنّه تمّ استهداف هؤلاء الرّجال على ما يبدو بسبب دينهم وعرقهم.



وقُتل اثنان من رواد نفس المسجد بالرصاص في البوكيرك في الأيّام العشرة الماضية. وقال مسؤول بشرطة المدينة: إنّ هناك “احتمالًا قويًّا” لأن يكون مقتلهما مرتبطًا بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر الماضي.



وأشارت شرطة المدينة إلى أنّ الضحايا في جميع الحالات الثّلاث نُصّب لهم كمين وأطلقت عليهم النّار دون سابق إنذار.



ونقلت صحيفة ‘سانتا’ في نيو مكسيكان عن نائب قائد شرطة البوكيرك، كايل هارتسوك، قوله في إفادة صحفية يوم الخميس الفارط: إنّ “هناك قواسم مشتركة قويّة بين جميع ضحايانا وهي عرقهم ودينهم”.



وفي هذا السّياق، عرض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ‘كير’، مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لمَن يُدلي بمعلومات تؤدّي إلى اعتقال وإدانة الشّخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم. وقال المدير التنفيذي لـ’كير’، نهاد عوض، في بيان “إذا تمّ اكتشاف وجود دافع متحيّز فيجب على سلطات الولايات والسلطات الاتحادية توجيه اتهامات مناسبة تتعلّق بجرائم الكراهية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النواب الأمريكي، أقَرّ في ديسمبر 2021، بـ219 صوتًا مقابل 212، مشروع قانون مناهض للإسلاموفوبيا، وينصّ القانون على إنشاء مكتب في وزارة الخارجية لمواجهة التّحيّز والتّمييز ضدّ المسلمين.





