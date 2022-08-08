تداولت عدة وسائل إعلام رياضية أوروبية ، في مقدمتها جريدة "لاغازيت ديلي سبور" الإيطالية، خبر اختيار متوسط ميدان ميلان الإيطالي، ياسين عدلي، تمثيل المنتخب الوطني الجزائري على حساب المنتخب الفرنسي.

وأشارت الجريدة إلى أن عدلي رفض عرض الإنضمام إلى المنتخب الفرنسي، وذلك لأجل حمل القميص الجزائري.

ويعد اللاعب الفرنكو-جزائري من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، حيث لعب لفئة الأصاغر في الفريق قبل أن ينتقل إلى نادي بوردو لموسمين، ثم اشتراه نادي ميلان الإيطالي صيف 2021، وأعاره إلى بورود لموسم واحد، ليعود هذا الموسم إلى نادي ميلان رفقة الجزائري اسماعيل بن ناصر.

كما أن عدلي حمل ألوان المنتخب الفرنسي من فئة تحت 16 عاما إلى غاية فئة تحت 20 عاما وشارك في مباراة مع الديكة. وكان عدلي قد إلتحق بصفوف الميلان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يتواجد في نفس التشكيلة التي تضم لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر.