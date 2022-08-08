أظهر تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن عدد اللاجئين الذين عبروا القناة الإنجليزية منذ مطلع العام الجاري بلغ 18 ألف شخص، بعد عبور، أمس السبت، 337 لاجئا للقناة في قوارب مطاطية صغيرة " السريع".

ووفقا للتقرير الصادر عن الاستخبارات العسكرية، أوردته مصادر إخبارية اليوم الأحد، "يعتقد مسؤولو الدفاع البريطانيين أن 9 جماعات متنافسة من جماعات

الجريمة المنظمة تستهدف بريطانيا".

ويذكر التقرير أن "تلك الجماعات قامت بتهريب 2862 مهاجرا بصورة جماعية عبر القناة في الفترة ما بين 1 يونيو و12 يوليو، وحصل العديد منهم على قوارب مطاطية ... وكان حوالي 1075 شخصا ممن عبروا القناة قادمين من ألبانيا".

وأشارت المصادر الإخبارية، إلى أن الإحصائيات الجديدة تأتي في أعقاب تقرير لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية زعم بأن العديد ممن عبروا القناة في الأسابيع الستة الماضية كانوا مهاجرين لأسباب اقتصادية من ألبانيا وليسوا لاجئين، وذلك استنادا إلى تقرير استخباراتي عسكري مسرب.

ومع ذلك، رفضت المؤسسات الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء اعتبار ألبانيا بلدا آمنا على الرغم من أنها ليست في حالة حرب، والمزاعم القائلة بأن أولئك الذين يعبرون القناة الانجليزية قادمين منها مهاجرين لأسباب اقتصادية.