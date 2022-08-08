ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من فيفري الماضي وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 22 من الشهر ذاته وسط ارتدا مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من جويلية وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية، منذ مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شهر أوت القادم 0.88 بالمائة لتتداول عند مستويات 89.58 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 88.46 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 89.01 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم سبتمبر 1.47 بالمائة لتتداول عند 95.95 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 94.27 بالمائة للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 94.92 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06 بالمائة إلى 106.54 مقارنة بالافتتاحية عند 106.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 106.62.