توفي ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرون من عناصر الدرك الوطني، في حادث مرور أليم وقع بمدينة حاسي مسعود عقب اصطدام سيارة أجرة بشاحنة ذات مقطورة.

الحادث وبحسب المعطيات المتوفرة، وقع في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، مخلفا وفاة ثلاثة أشخاص من بينهم سائق سيارة الأجرة وعنصر من أفراد الدرك الوطني وشخص آخر، فيما أصيب ستة آخرون كلهم أفراد من الدرك الوطني، بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ورڤلة وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى محمد بوضياف، في حين تم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الطبي .

وتنقل والي ورڤلة مرفوقا بقائد المجموعة الإقليمية لدرك الوطني، ورئيس أمن الولاية، مدير الصحة، بزيارة لمصلحة الاستعجالات لتفقد المصابين، حيث أعطى تعليمات للطاقم الطبي بالتكفل الجيد بحالة المصابين وتوفير كل الإمكانيات لعلاجهم.