أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب مينائي "يوجني" و"تشيرنومورسك" الأوكرانيين، صباح اليوم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية على "تويتر": "في إطار عمل مركز التنسيق المشترك، يستمر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح، غادرت سفينة "ساكورا"، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء "يوجني" الأوكراني وغادرت سفينة" أريزون" ميناء "تشيرنومورسك" وعلى متنها 48458 طنًا من الذرة متجهة إلى اسكندرون".

وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 جويلية الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.