أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني

على القطاع إلى 44 بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360.

وكان قطاع غزة قد تعرض منذ عصر الجمعة إلى عدوان متواصل من قبل جيش الاحتلال،

حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما

أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان الصهيوني إلى ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، وإلحاق خسائر مادية

بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

في حين أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد

من المدن والبلدات الصهيونية برشقات صاروخية.

وبوساطة مصرية، دخل الطرفان في هدنة مساء أمس الأحد، حيث أعلن مكتب رئيس

الوزراء الصهيوني يائير البيد أن وقف إطلاق النار سرى ليلة أمس عند الساعة 30:23، معربا

عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

كما أعربت حركة "الجهاد الإسلامي" عن ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة

انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 30.11 من مساء أمس الأحد، مع التأكيد على

"حق الرد على أي عدوان صهيوني".