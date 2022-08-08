قرر مدرب وفاق سطيف، حسام البدري الاستغناء عن خدمات أربعة لاعبين بعد نهاية إحدى المباريات التطبيقية خلال المعسكر الإعدادي الذي يجريه الفريق بتونس.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك، فإن المدرب المصري فضّل عدم الاحتفاظ بكل من إلياس حساني وأيوب تازوتي ورياض حميدة وعمار بودوح لعدم اقتناعه بمستواهم الفني.

وفق المصدر ذاته، فإنه تم تحويل الثلاثي رشيد بومسوس، مهدي رزازقي ومحمد بلجنة إلى فريق الرديف والشروع في التدريبات من نهار اليوم.

وختم بيان النادي بأنه جاري تدعيم التعداد بعناصر جديدة لمنح الإضافة المطلوبة تحسبا للتحديات التي تنتظر الوفاق خلال الموسم الكروي الجديد.