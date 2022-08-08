ترأس الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم منير دبيشي قبل توجهه إلى تنزانيا رفقة رئيس " الفاف" جهيد زفيزف ، اجتماعا تحضيريا استعدادا لبطولة كأس العرب لفئة أقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر بداية من 23 أوت الجاري و إلى الـ 8 سبتمبر 2022 .

وحضر هذا الاجتماع التنسيقي عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة كأس الجزائر عبد الحفيظ فرﭬاني والمدير الفني بالنيابة توفيق قريشي بالإضافة إلى مختلف الأعضاء المعنيين.

وتم التطرق إلى أهم النقاط الخاصة بالتحضير والاستعداد لهذه البطولة العربية، لا سيما الملاعب التي ستقام فيها المباريات والفنادق والمرافق التي ستخصص للوفود المشاركة.

ومن المقرر أن تتوافد المنتخبات المشاركة إلى الجزائر ابتداء من 20 أوت، فيما ستحل اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد العربي يوم 18 من ذات الشهر.

يذكر أن هذه البطولة ستعرف مشاركة ستة عشر منتخبا مقسمين على أربع مجموعات. وستلعب الجزائر في المجموعة الأولى التي تضم فلسطين والإمارات والسودان.