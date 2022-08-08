قال مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، جمال بوقزاطة، إن نتائج بطاقة الرغبات الثانية لحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على خياراتهم الأولى ستكون الخميس المقبل.

وأوضح بوقزاطة، اليوم الإثنين، للإذاعة الجزائرية، إن بطاقة الرغبات الثانية تخص فئة حاملي البكالوريا الذين أعادوا ملئ بطاقة الرغبات مرة أخرى.

وأضاف المسؤول بوزارة التعليم العالي "تم تحديد فترة معالجة بطاقة الرغبات الثانية من 6 إلى 11 أوت، وفي مساء يوم 11 أوت سيتم إعلان النتائج".

بالنسبة لهذه الفئة، "سيتم التسجيل النهائي في الجامعة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر بعد الموعد المحدد في ورقة التوجيه لكل طالب "لتجنب اكتظاظ مكاتب التسجيلات"، يضيف بوقزاطة.