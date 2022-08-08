كشفت تقارير إعلامية مغربية مختلفة أن نادي الوداد المغربي ظفر بصفقة لاعب جزائري، ينتظر أن يعلن عنها لاحقا.

وأوضح موقع" كورة"، أن الوداد حسم تعاقده مع المدافع عماد الدين بو بكر، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، واتفق سعيد الناصيري رئيس الوداد، مع المدافع الجزائري صاحب الـ 27 عاما، بعد أن أنهى الأخير تعاقده مع شبيبة الساورة.

ويأتي التعاقد مع الجزائري عماد الدين بو بكر، لتعويض رحيل أشرف داري الذي احترف بفريق بريست الفرنسي مؤخرا. وسيحل عماد الدين بوبكر بالدار البيضاء مطلع الأسبوع قصد الخضوع للفحص الطبي، وفي حال اجتيازه بنجاح فإن التعاقد سيكون لمدة ثلاثة مواسم.