تمكنت وحدات الحماية المدنية، صبيحة اليوم الإثنين، مدعومة بمروحيات الجيش الوطني الشعبي من إخماد حريق مهول نشب منتصف نهار الأحد بمشتة "تامولة" بمينار زارزة بولاية ميلة.

وتسبب الحريق الذي تم إخماده كليا على السابعة صباحا بعد تدخل مروحيات الجيش في إتلاف 6500 شجرة زيتون و1500 شجرة مثمرة بحسب تقديرات أولوية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت ليلة الأحد إلى الإثنين أن الجهود متواصلة لإخماد الحريق الذي اندلع منتصف نهار الأحد، مشيرة في بيان لها أن 130 عنصرا من مختلف وحدات الحماية المدنية لكل من ميلة وقسنطينة يشاركون في عملية إخماد هذا الحريق الذي أتى إلى حد الآن على مساحات هامة من أشجار الزيتون وأحراش، بالإضافة إلى استعمال مروحيتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

كما تم تسخير 22 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية لميلة وأخرى للرتل المتنقل لمكافحة الحرائق لولاية قسنطينة.