وضع اليوم الإثنين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة زواوي مصطفى، حجر أساس لبناء المسجد الأخضر بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، فقد أشرف مصطفى زواوي الأمين العام لوزارة السكن، وبتعليمات من الوزير محمد طارق بلعريبي، على وضع حجر الأساس لبناء المسجد الأخضر بسيدي عبد الله.

وقد أعطى إشارة انطلاق إنجاز المشروع الذي يسع لـ 6000 مصلي بمعية المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بوكالة عدل ممثلا للمدير العام.

للإشارة فإن المشروع تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.