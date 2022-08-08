أعربت الجزائر اليوم الاثنين عن ارتياحها، إثر توقيع السلطات التشادية والجماعات والحركات المسلحة، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في تصريح لها، أن الجزائر تابعت "بارتياح كبير، توقيع السلطات التشادية وعديد الجماعات والحركات المسلحة، اليوم الاثنين، على اتفاق سلام من شأنه فتح الطريق أمام حوار وطني شامل بنجامينا من أجل سلام دائم بجمهورية تشاد".

وأوضح ذات المصدر، أن "الجزائر توجه بهذه المناسبة السعيدة، تهانيها الخالصة للحكومة وجميع الأطراف التشادية لالتزامهم الكبير بهذا المسار"، منوهة "بالمساهمة الهامة" لدولة قطر التي احتضنت وسهلت المحادثات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

ودعت الوزارة "الفاعلين التشاديين إلى إنجاح هذا الاتفاق وطي بشكل نهائي صفحة الانقسامات بين الأشقاء والعنف من أجل العمل معا على ترقية تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية الجارية لا سيما في مجال الاستقرار والتنمية والحكم الراشد".

وخلص ذات المصدر إلى أن الجزائر التي كانت ممثلة في هذا الحدث، "تعرب عن أملها في أن يتمكن تشاد بشكل سريع من الإيفاء بوعود هذا الاتفاق".