قرر والي وهران، سعيد سعيود، اليوم الاثنين غلق شاطئ "عين فرانين" التابع لبلدية بئر الجير أمام المصطافين عقب حادث انهيار صخري وقع أمس الأحد وأدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وقرر والي وهران، حسب مصالح الولاية، غلق شاطئ "عين فرانين" أمام المصطافين للسباحة لتفادي أي خطر قد يهدد المصطافين مثل الحادث الذي وقع أمس الأحد وأدى إلى وفاة شخصين (رجل وابنه) وإصابة زوجته بجروح.

وأمر والي وهران عبر هذا القرار الذي اقترحته مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، بعدم إعادة فتح الشاطئ إلا بعد إعداد دراسة جيوتقنية للموقع وموافقة اللجنة الولائية المكلفة بفتح ومنع الشواطئ للسباحة لتفادي تكرار الحادث الذي نتج عن الانزلاق الطبيعي للتربة والصخور من الجبل المحاذي للشاطئ.

وكانت السلطات المحلية ببلدية بئر الجير التي يوجد الشاطئ فوق ترابها قد عمدت أمس الأحد وكإجراء احتياطي إلى وضع متاريس حديدية قرب الكهوف الصخرية والنتوءات القريبة من مكان السباحة لمنع اقتراب المصطافين منها قبل أن تقرر السلطات الولائية غلق الشاطئ بشكل كامل.

للتذكير، شهد شاطئ "عين فرانين" حوالي الساعة الحادية عشر من نهار أمس الأحد حادث انهيار نتج عنه سقوط صخرة على عائلة كانت تستجم بالشاطئ ليلقى فردان منها هما الأب وابنه حتفهما بعين مكان فيما أصيبت الأم بجروح حولت إثرها من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية "أول نوفمبر" بوهران.