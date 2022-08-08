يبدو أن بقاء الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في صفوف نادي ويست هام ليس مضمونا قبل أقل من شهر على نهاية الميركاتو الصيفي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" يتواجد بن رحمة ضمن اهتمامات الصاعد الجديد للدوري الانجليزي الممتاز نوتنغهام فوريست.

ووفق ذات المصدر فإن النادي يبحث عن تدعيم صفوفه بمهاجمين جدد وهو ما تأكد بعد الهزيمة أمام نيوكاستل في افتتاح "البريميير ليغ" (2-0) وعدم تسديد أي كرة في إطار مرمى المنافس.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير، المختص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قد كشف مؤخرا أن نادي العاصمة البريطانية يسعى للتخلص من صاحب 26 عاما رفقة زميله الكرواتي نيكولا فلاسيتش.

للتذكير، قدم بن رحمة موسما مميزا مع ويست هام مسجلا 11 هدفا ومقدما 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، غير أن علاقته مع المدرب ديفيد مويس ساءت بعد ملاسنة حدثت بين الطرفين خلال مقابلة نيوكاستل في الجولة 26 من الدوري الانجليزي.

وكان بن رحمة قد بدأ مواجهة الجولة الأولى من موسم 2022-2023 أمام حامل اللقب مانشيستر سيتي، أمس الأحد، في كرسي الاحتياط قبل الدخول في الشوط الثاني.