خلص بحث أجرته هيئة البريد البريطانية إلى أن البريطانيين عادوا إلى استخدام النقود الورقية، بعد أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، في مسعى لإحكام السيطرة على إنفاقهم.

ونقلت " بي بي سي" عن هيئة البريد بأن المواطنين أجروا سحوبات نقدية بقيمة 801 مليون جنيه استرليني، خلال الشهر الماضي فقط، وهي أكبر قيمة تسجل للسحوبات النقدية منذ بدء تسجيلها قبل 5 سنوات.

وتقول رئيسة مجموعة كاش أكشن، ناتالي سيني، إن نتائج البحث أظهرت أن الناس "يحسبون البنسات" في صراعهم مع أزمة ارتفاع الأسعار وتكاليف العيش.

وأوضحت: "يأخذ الناس النقود الورقية ويقسمونها: هذا ما لدي للفواتير.. وهذا ما لدي للإيجار.. وهذا ما تبقى من أجل الطعام".

وتعيش بريطانيا أزمة اقتصادية طاحنة، يُتوقع أن تصل نسبة التضخم معها إلى 15 في المئة هذا الشتاء، ويلوح بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد للسيطرة على التضخم.