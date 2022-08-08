أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين بولاية البيض، أن الجزائر مستعدة لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس في حالة زيادة الطلب عليها.

وأوضح عجال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة إلى بولاية البيض أن "الجزائر التي تصدر يوميا أزيد من 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية نحو دولة تونس الشقيقة مستعدة للرفع من كميات الكهرباء المصدرة في حالة زيادة الطلب عليها".

كما أعلن ذات المسؤول عن مشروع قيد الدراسة حاليا ويتعلق بتصدير الكهرباء نحو دولة إيطاليا.

وأكد الرئيس المدير العام أن سونلغاز اكتسبت خبرة كبيرة خاصة في مجال التكوين وهو الأمر الذي سمح للمجمع بالتواجد في 10 دول إفريقية للإشراف على تكوين إطارات هذه الدول في مجال الكهرباء والغاز.