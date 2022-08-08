أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن حزمة إضافية من الأسلحة والمساعدة الأمنية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في أحدث جولة من المساعدات العسكرية.

وفقًا لبيان صادر عن البنتاغون، يعد هذا "أكبر سحب منفرد للأسلحة والمعدات الأمريكية" منذ أوت 2021 باستخدام السلطات الرئاسية لسحب المخزونات العسكرية الأمريكية. يمثل هذا السحب رقم 18 من قبل البنتاغون.

ستشمل الحزمة لأول مرة ذخائر لأنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة أرض - جو، وهي نظام دفاع جوي أمريكي نرويجي يحتاجه الأوكرانيون لإسقاط صواريخ كروز الروسية التي تستهدف المراكز السكانية. قد يستغرق نقل منظومة NASAMS بضعة أيام، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي.

من المتوقع أن تصل أول منظومة من النرويج، التي يمكنها توصيله إلى أوكرانيا بشكل أسرع من الولايات المتحدة.

وهناك ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ، و75000 طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم و1000 من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وهذا هو أول نقل تم الإعلان عنه منذ جوان الماضي. إلى جانب المئات من أسلحة AT4 المضادة للدروع.