قالت وزارة الخارجية في هندوراس إن البلاد تبحث إعادة سفارتها في الكيان الغاصب إلى تل أبيب، بعد عام من نقلها إلى القدس، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، المحافط الذي يعتبر نفسه حليفاً لواشنطن، قرر سنة 2021 نقل سفارة هندوراس إلى القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، متراجعاً بذلك عن السياسة الأميركية السائدة منذ عقود.

وتم تسليم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بتهمة تهريب المخدرات، في حين تولى خليفته اليساري زيومارا كاسترو منصبه في شهر جانفي الماضي.