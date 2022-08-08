توقع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي أن تتراوح أسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع من العام الجاري بين 110 دولارات و125 دولار للبرميل، مقابل 130 إلى 140 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة، بينما أبقى على توقعاته للأسعار للعام 2023 بلا تغيير عند 125 دولارا للبرميل.

ورأى البنك، في تقرير له اليوم الاثنين ، أن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري، وبمقدار مليوني برميل يوميا في العام المقبل.

وأضاف أن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية وسط عجز في المعروض الحالي يزيد كثيرا عن توقعاته في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من تراجع في الآونة الأخيرة بفعل عدة عوامل، من بينها المخاوف من ركود عالمي.

كما توقع التقرير أن ترتفع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة إلى 4.35 و5.50 دولار للغالون على الترتيب بحلول الربع الرابع من العام الجاري، وأن تبلغ في المتوسط 4.40 دولار و5.25 دولار في العام المقبل.

وأظهرت بيانات من اتحاد السيارات الأمريكي أن متوسط سعر البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة سجل ذروته عند 5.02 دولار للغالون في منتصف شهر يونيو الماضي.