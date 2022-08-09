أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رغدية وهبوب زوابع رملية على عدة ولايات بغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتهاطل بداية من الحادية عشرة من نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات سيدي بلعباس، عين ڤزام، برج باجي مختار، تلمسان، البيض، سعيدة والنعامة.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.

من جهة أخرى ستهب رياحا مثيرة لزوابع رملية بداية من صبيحة اليوم إلى الساعة السادسة مساء على ولايتي أدرار وعين صالح.