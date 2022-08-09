أعلن الجيش المالي عن مقتل 17 جنديا على الأقل وأربعة مدنيين في هجوم بمنطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

قال الجيش في وقت متأخر من يوم الإثنين إن نحو 22 جنديا أصيبوا في حين اعتبر تسعة جنود آخرين في عداد المفقودين، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

وكان الجيش قد ألقى باللوم في الهجوم على "إرهابيين" في إعلان سابق في وقت متأخر الأحد، مشيرا إلى إن قواته كانت تصد هجوما لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التابع لتنظيم "داعش".

وأكد الجيش أنه قتل سبعة من يرجح أنهم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التابع لتنظيم "داعش" وهم جزء من عناصر شنت الهجوم.

وأضاف إن الهجوم ألحق أضرارا بالسيارات ومنازل السكان. وتقع تيسيت على الجانب المالي مما يسمى منطقة الحدود الثلاثية مع بوركينا فاسو والنيجر في منطقة شاسعة غنية بالذهب خارجة عن سيطرة الدولة. وفر الآلاف من السكان من المنطقة، وتوجه الكثير منهم إلى بلدة غاو، على بعد حوالي 150 كيلومترا.