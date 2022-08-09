تغادران ميناء تشورنومورسك أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينتي شحن جديدتين تحملان منتجات زراعية أوكرانية ستغادران ميناء تشورنومورسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة: "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة OCEAN LION، التي تحمل علم ليبيريا، محملة بـ 64 ألفا و720 طنا من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.

كما انطلقت السفينة التي تحمل العلم التركي RAHMİ YAĞCI لتسليم 5300 طن من عباد الشمس، من ميناء تشورنومورسك إلى إسطنبول".

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 جويلية الماضي بإسطنبول.

وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة. وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا صباح الفاتح أوت الجاري ووصلت إلى إسطنبول في مساء اليوم التالي.