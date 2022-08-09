أسدى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال أمس الإثنين بالبيض تعليمات لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بعدم قطع التموين بالكهرباء على كل البلديات المتخلفة عن تسديد ديونها لتفادي تعطيل مصالح المواطن.

وأشار عجال إلى أن الأمر يتعلق أيضا بآبار التزويد بالمياه ومصالح مؤسسة "الجزائرية للمياه" قائلا "هذه الإجراءات تصب في صالح المواطن انطلاقا من أن سونلغاز مجمع مواطنة".

وذكر الرئيس المدير العام لسونلغاز خلال جلسة عمل رفقة إطارات مركزية من مجمع سونلغاز بالسلطات المحلية للوقوف على واقع قطاع الطاقة بولاية البيض بأن مستحقات سونلغاز لدى زبائنها على المستوى الوطني أزيد من 170 مليار دينار.

وقال بأن حجم الديون عرف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفاعا بأربعة أضعاف بسبب تداعيات جائحة كورونا، مبرزا بأن سونلغاز شرعت هذه السنة في عملية تحصيل الديون، داعيا المتخلفين عن تسديد هذه المستحقات إلى التقرب من المصالح التجارية لسونلغاز لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة منها الدفع بالتقسيط.

وذكر عجال بأن المستحقات المالية العالقة لدى زبائن المؤسسة تؤثر على استثمارات سونلغاز وأشغال الصيانة.

كما أعلن عن إعطاء أوامر بتزويد كل المدارس بالكهرباء والغاز قبل الدخول المدرسي المقبل ودون الدفع المسبق لتكاليف الإنجاز.