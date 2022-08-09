تراجعت أسعار النفط، بنحو 1 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقدم محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتترقب أسواق النفط، موقف طهران وواشنطن من المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي من شأنه أن يعيد صادرات النفط الإيرانية، ما يعزز الإمدادات.

وبحلول الساعة 08:56 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.89 بالمائة، مسجلًا 95.79 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.99 بالمائة، إلى 89.86 دولارًا للبرميل، وفق بيانات التداول.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة بعد جلسة متقلبة، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة.