أكدت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ساهلي وورك زودي أمس الإثنين أن ثورة التحرير الجزائرية شكلت "منعطفا تاريخيا" في تحرير الشعوب الإفريقية من نير الاستعمار.

وكتبت الرئيسة الإثيوبية في حسابها على تويتر: "شكل الكفاح من أجل تحرير الجزائر بالنسبة لأجيال من الأفارقة منعطفا تاريخيا في سبيل تحررهم من نير الاستعمار، شعوبنا تتشارك في مقاومة شرسة ضد الاستعمار وتتقاسم القيم المقدسة للحرية والاستقلال والوطنية". وأضافت "شاركت في حفل اختتام ألعاب البحر المتوسط حيث اكتشفت مدينة وهران الجميلة وضواحيها".

وبعد أن عبرت عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون نظير الاستقبال الحار الذي حظيت به قالت ساهلي وورك زودي أن "زيارة الجزائر هي بمثابة حج بكل ما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها".

ولدى حديثها عن زيارة الدولة التي قامت بها إلى الجزائر شهر جويلية المنصرم على رأس وفد هام، أوضحت الرئيسة الإثيوبية إن الطرفين اتفقا على "بعث علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما" من أجل الرقي بها إلى مستوى تطلعاتهما.