ستشهد عدة مناطق من البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة موجة حر حيث ستبلغ الذروة بكل من ولايات تيزي وزو ومعسكر وغليزان بمعدل 43 درجة تحت الظل في حين ستصل درجة الحرارة بولاية الجزائر العاصمة 36 درجة تحت الظل ولهذا ينصح الأطباء بإتباع بعض العادات البسيطة للوقاية من ضربات الشمس.

وفي هذا الجانب شدد الدكتور كمال حجوت في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إتباع عادات بسيطة لوقاية أنفسنا من موجة الحر وضربات الشمس منها شرب كميات كافية من الماء وتفادي الخروج وقت الذروة من العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.

وذكر الطبيب بالمخاطر التي يمكن أن تسببها آثار موجة الحر ومنها "الجفاف لدى كبار السن والأطفال والذي يمكن ـحسبه -أن يسبب الفشل الكلوي وضربات الشمس والصداع".

وأضاف بالقول في السياق ذاته " كما أنه من المحتمل أن تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في سرطان الجلد.