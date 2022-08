La cour d’Alger a rendu son verdict dans l’affaire de l'escroquerie dont ont été victimes des étudiants et dans laquelle un certain nombre d’influenceurs ont été accusés.

Le tribunal a condamné le propriétaire de "Future Gate", Oussama Rezagui, à six ans de prison ferme. Farouk Boudjemline (Rifka) et Mohamed Aberkane (Stanley) ont été condamné à six mois de prison ferme, tandis que Numidia Lezoul a été acquitté.