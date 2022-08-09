عثر أمس أفراد عائلة الشاب (ش. ك) في غرفة منزله العائلي بششار جنوبي خنشلة مشنوقا بقطعة قماش لأسباب لا تزال مجهولة.

فتحت بشأن ذلك مصالح أمن الدائرة تحقيقا للوصول إلى أسباب الحادثة.

الشاب الضحية اختفى عن الأنظار وحين تم السؤال عليه وُجد ميتا بقطعة قماش في رقبته وضعها قبل أن يقدم على هذه الفعلة التي لا تزال أسبابها غامضة، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية والشرطة لنقل جثة الضحية إلى مستشفى الشاذلي بن جديد، وفتح تحقيق في أسباب الحادثة التي خلفت أسى وحزنا عميقين في منزل الضحية وعائلته الكبيرة وسكان المدينة.