أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق القافلة الوطنية لانتقاء المواهب الرياضية الشابة، عبر كامل بلديات الوطن الـ 1541، وهذا بداية من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه "تجسيدا لمخطط عمل الحكومة خاصة ما تعلق منه بالبحث عن المواهب الشابة وترقيتها تعلن وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق القافلة الوطنية لانتقاء المواهب الرياضية الشابة ابتداء من تاريخ 10 أوت 2022 عبر كامل بلديات الوطن 1541 على أن تُختتم يوم 26 أكتوبر 2022".

وتستهدف هذه العملية الفئة العمرية بين 10 و17 سنة للشباب ذكورا وإناثا المتمدرسين وغير المتمدرسين والمهيكلين وغير المهيكلين في الجمعيات والنوادي الرياضية كما سيكون التنافس والانتقاء في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، السباحة، الجيدو، المصارعة، الملاكمة) إضافة إلى ألعاب القوى الخاصة بفئة الأطفال منها العدو والرمي والقفز وهذا تحت إشراف خبراء وتقنيين في كل التخصصات المعنية مع منح فئة ذوي الهمم الفرصة الكاملة لإبراز مواهبهم، يضيف البيان.

وحسب ذات المصدر، تتم عملية الانتقاء محليا (بلدية، دائرة، ولاية) ثم جهويا حسب تقسيم جغرافي معد مسبقا. على أن يتم الانتقاء النهائي للمواهب الرياضية الشابة من خلال تجمع وطني يحضره كل الفاعلين والشركاء في الحقل الرياضي. وقد تم تكليف مدراء الشباب والرياضة تحت إشراف مباشر من الولاة بالسهر على حسن سير العملية وضمان مشاركة كل المواهب الوطنية الشابة في ربوع الوطن.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة لكل المواهب الرياضية الشابة عبر الوطن واختيار الأفضل منها وتقديمها للاتحاديات الرياضية الوطنية لتعزيز المنتخبات الوطنية والاستثمار فيها والتكفل بها وإعدادها لتمثيل بلادنا في مختلف المنافسات والمواعيد الرياضية.