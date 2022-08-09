سجل مجمع سونلغاز هذا العام 2022 رقما قياسيا غير مسبوق من حيث استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر في فصل الصيف وصل إلى أكثر من 16 ألف ميغاواط خلال نهاية شهر جويلية الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة اليوم الثلاثاء أن مجمع سونلغاز سجل استهلاكا قياسيا تاريخيا قدر بـ 16666 ألف ميغاواط نهاية شهر جويلية الماضي.

وأضاف إنه "رغم الطلب الكبير على الشبكة إلا أننا لم نسجل أي انقطاعات في التيار الكهربائي أو حوادث واختلالات وذلك راجع ـحسبه- إلى التحكم الكبير في الأحمال من قبل مشغل النظام".