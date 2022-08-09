أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إضرابًا، اليوم الثلاثاء، عبر كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، حدادا على أرواح شهداء نابلس الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في البلدة القديمة بالمدينة.

وشل الإضراب مرافق الحياة بمحافظة نابلس، حدادا على أرواح شهدائها الثلاثة الذين قضوا برصاص الاحتلال الصهيوني صباح اليوم.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية بأن المحلات التجارية في محافظة رام الله، أغلقت أبوابها لمدة ساعتين في الوقت الذي دعت فيه حركة "فتح" للنفير والتواجد في نقاط التماس، والمشاركة في مسيرة انطلقت من وسط المدينة باتجاه مدخل "البيرة" الشمالي.

ودعت "فتح" والقوى الفلسطينية، إلى المشاركة في المسيرة المنددة بجريمة "نابلس"، وبالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والتي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساء اليوم من أمام المسجد الكبير في المخيم تجاه المدينة.