أجريت، زوال اليوم الثلاثاء، قرعة الأدوار التمهيدية للمنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية للموسم المقبل، والتي ستعرف مشاركة أربعة أندية جزائرية.

في رابطة أبطال إفريقيا، سيواجه بطل الجزائر، شباب بلوزداد، في الدور التمهيدي الأول نادي "رينجرز" السراليوني، حيث سيقام الذهاب خارج الجزائر قبل أن يستضيف أبناء العقيبة في الإياب.

في حال التأهل، سيواجه أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي الفائز من مواجهة "مونغومو" (غينيا الاستوائية) و"دجولبا" (مالي).

الممثل الثاني للجزائر في أغلى المنافسات الإفريقية، شبيبة القبائل، سيواجه نادي "كازاسبور" السنغالي، حيث سيكون الذهاب في السنغال والإياب بالجزائر.

وفي حال اجتياز أسود جرجرة الدور التمهيدي الأول، سيصدمون بالفائز من مواجهة "أسكو كارا" التوغولي و"نواذيبو" الموريتاني.

في المنافسة الثانية، كاس الكونفدرالية، أعفي ممثلا الجزائر، شبيبة الساورة واتحاد العاصمة، من الدور التمهيدي الأول.

وسيواجه النادي العاصمي في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مواجهة "ميلو أف سي" الغيني و"أسيكا أف سي" التوغولي، فيما ستتقابل شبيبة الساورة مع الفائز من مواجهة "ليسر أف سي" الليبيري و"غانيوا" من كوت ديفوار.

للتذكير، ستقام مقابلات الذهاب من الدور التمهيدي الأول بين 9 و11 سبتمبر المقبل، أما الإياب فسيجرى بين بين 16 و18 من نفس الشهر.

الدور التمهيد الثاني سيقام بين 7 و9 أكتوبر 2022، فيما ستجرى مقابلات الإياب بين 14 و16 من نفس الشهر.