أحال المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، اليوم الثلاثاء، المدير العام المساعد علي فرحي على التقاعد لـ"أسباب مهنية".

وحسب بيان ذات المؤسسة فإنه بعدم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي قام بها المدير العام وإعادة تنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة وتقليص عدد المديريات المركزية، انتقل علي عون إلى المرحلة الثانية والتي تمس الموارد البشرية.

وتتضمن المرحلة –وفق البيان- وضع كل شخص في المكان المناسب وترقية العديد من الكفاءات إضافة إلى إحالة المدير العام المساعد علي فرحي على التقاعد لأسباب وصفها بـ"المهنية".

وأكد ذات البيان أن المدير العام علي عون عازم على اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها النهوض بالصيدلية المركزية للمستشفيات.