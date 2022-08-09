خلف حادث دهس شاحنة لطفل في العاشرة من العمر، منتصف نهار اليوم، بقلب حي 2600 مسكن في عمروسة، بالمدينة الجديدة بوينان بالبليدة، موجة غضب بين السكان ونشطاء جمعويين، لاموا وأعابوا فيها مسؤولين بالتقاعس في الاستجابة لمطلبهم بتغيير واستحداث طريق اجتنابي لمركبات الوزن الثقيل.

وكشف ممثلون عن الغاصبين لـ" الخبر"، بأنهم سبق وأن رفعوا مطلب انجاز طريق اجتنابي للوزن الثقيل، مع وضع إشارات مرورية ترشد السائقين، تردعهم وتجبرهم عليهم احترام قانون المرور، على مختلف الدوائر الوصية والمسؤولة، وبالأخص بمحيط التجمعات السكنية، التي أصبح سكانها والراجلين من المارة مهددين بالتعرض في أكثر من مرة لحوادث خطيرة غير متوقعة، لكن نداءاتهم وصرخاتهم لم تجد من يستجيب لها.

وأمام الحادث المؤسف الجديد الذي راح ضحيته طفل قاصر بالمرحلة الابتدائية، كان يلعب أمام مسكنه العائلي، فهم يطالبون هذه المرة بالتحرك وتجسيد مطلبهم لتفادي وقوع حوادث أخرى مستقبلا.