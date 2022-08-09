حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في زيارة عمل تدوم يومين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان :"بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل مساء اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بالعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة عمل تدوم يومين".

وأوضح البيان ذاته، أن "رئيس الدبلوماسية الجزائرية سيعقد مشاورات مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، كما سيتم استقباله من طرف السلطات العليا للبلاد حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".

يجدر التنويه بأن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا والى غاية نهاية 2023 حركة عدم الانحياز فضلا عن كونها عضوا في تكتل أوبك + وتشارك في أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز.