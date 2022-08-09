أعلنت أسطورة التنس الأميركية العالمية سيرينا ويليامز (40 عاما)، الثلاثاء، نيتها اعتزال منافسات التنس قريباً.

ولم تكشف النجمة عن الموعد الرسمي لتفعيل قرارها، ما جعل الاعتقاد يسيطر بأنها ستفعل ذلك مباشرة، بعد المشاركة ببطولة الولايات المتحدة، رابع البطولات الكبرى لهذا العام.

وتحدثت سيرينا ويليامز، بطلة "غراند سلام" 23 مرة عن اعتزالها قائلة إنها تسعى للتطور بعيدًا عن الرياضة وأنها تتجه نحو أشياء أخرى تهمها مضيفة أنها لا تحب كلمة "تقاعد".

وكتبت في منشورها عبر انستغرام": "العد التنازلي قد بدأ.. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة القادمة".

وعادت ويليامز إلى بطولة ويمبلدون في جوان بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي أدت إلى تكهنات بشأن اعتزالها.

وأوضحت سيرينا أنها ستلعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وهي البطولة التي فازت بستة من ألقابها الفردية.

وأوضحت أنها لسوء الحظ لم تكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام. ولا تعرف ما إذا كانت ستكون مستعدة للفوز في بطولة أمريكا المفتوحة لكنها ستحاول