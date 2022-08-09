كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قيمة الخسائر الأولية للعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستمر 3 أيام، بلغت مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان: “تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار”.

وأضافت “أن الأضرار لحقت في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ولفتت إلى أن “الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار”.

وزادت: “تقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ 400 ألف دولار، والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث تتمثل بعدم قدرة وصول المزارعين لمنشآتهم وتسويق منتجاتهم”.